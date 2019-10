Drenthe Toen - Seizoen 2 #8: Museum De Proefkolonie en Tineke Schilthuis

Drenthe had in 1974 een landelijke primeur: een vrouwelijke commissaris van de Koningin. Hoogeveen schittert in de historische misdaadroman van Marga Zwiggelaar. En in Frederiksoord is een sinds mei een gloednieuw museum over de Proefkolonie.

01’58” Historicus Marga Zwiggelaar uit Hoogeveen doet onderzoek naar de geschiedenis van de Hoogeveeners en schreef een historische misdaadroman over haar woonplaats.19’14” Old Neis: Aaldert spitte dit keer door een oude krant van 19 december 1931 en leest een artikel voor over de uitvinding van X-Stralen.26’56” Marjanne Theunissen schreef een boek over Drentse vrouwen uit de geschiedenis. Dit keer aandacht voor Tineke Schilthuis: de eerste vrouwelijke commissaris van de Koningin in Drenthe én Nederland.35’57” Voormalig personeel van de Waterleidingmaatschappij Drenthe vertelt over de jaren dat nog niet iedereen in Drenthe stromend water had. Dit keer twee voormalige medewerkers van de WMD-storingsdienst42’01” Dierenmishandeling is onlosmakelijk verbonden met de Drentse geschiedenis. Dierenexpert Henk Luning vertelt hoe dieronvriendelijk we vroeger in onze provincie waren.48’06” Samen met tuin- en landschapsadviseur Heilien Tonckens speuren we door Wapserveen op zoek naar sporen van de boerensamenleving. Dit keer turen we omlaag, richting de bestrating.53’08” Precies vijftig jaar geleden werd het voormalige kampterrein in Westerbork gesloten. De Molukkers die daar toen woonden, moesten verhuizen en kwamen onder meer in de Molukse wijk in Bovensmilde terecht. Willem Hully maakte er een documentaire over.54'11" In Frederiksoord kun je sinds mei 2019 terecht in een nieuw museum over de Proefkolonie van de Maatschappij van Weldadigheid. Museumdirecteur Peter Sluiter vertelt wat je er allemaal kunt zien en beleven.01’01'50” Robbert Oosting leest voor uit de jeugdherinneringen van Wiebe Kuijer, dit keer over de komst van een ijscokar die in het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn waar verkocht. .Marga Zwiggelaar - historicus uit HoogeveenMarjanne Teunissen - schrijverJan Eefting – gepensioneerd WMD-manJantienus Weggemans - gepensioneerd WMD-manHenk Luning - dierenexpertHeilien Tonckens - tuin- en landschapsadviseurPeter Sluiter - directeur Museum De ProefkolonieSophie TimmerDe Drenthe Toen podcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.