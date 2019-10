Protos naar koppositie, Peize en Buinen blijven winnen, Ruinen koploper af

De uitzending van Onze Club

Michel Overweg werd de matchwinner van Protos. Hij scoorde in de 77e minuut de enige goal.In de 3e klasse B maakt Peize voorlopig de favorietenrol waar. De club, die vorig jaar degradeerde, won vanmiddag voor de vijfde keer. Op eigen veld werd het liefst 8-1 tegen FVV. Peize heeft nu 16 punten uit zes duels, net als Forward. Overigens staat Muntendam er nog beter voor, want die ploeg heeft 15 uit 5.Frank Darwinkel, Tom van Leijsen en Koen Helder scoorden voor rust voor Peize. In de tweede helft waren Kelvin Wekema (2), Joppe van Leeuwen (2) en Arnold van der Ploeg trefzeker.Ook Buinen blijft het goed doen. In de 5e klasse E hebben de geelhemden nog niet verloren. De koploper won met 3-1 van EEC en heeft nu 16 punten uit 6 wedstrijden. Marc Haandrikman, Albert Stevens en Mark Sikkema zorgden voor de goals van Buinen. Voor Stevens was het alweer zijn tiende goal van het seizoen.De prestaties van Buinen zijn extra knap aangezien de club in de voorbereiding een noodlottig ongeval meemaakte waarbij twee spelers van het eerste elftal om het leven kwamen.Eext staat op plek twee er nog beter voor, met 15 uit 5. Eext won met 3-1 bij De Treffer'16.In de 3e klasse C lijkt Ruinen een beetje van slag. De eerste vier duels werden gewonnen, maar vandaag werd er voor de tweede keer op rij verloren. Opvallend genoeg wederom tegen een club uit Assen. Vorige week bleek FC Assen ter sterk (0-1) en vandaag was Asser Boys met 4-2 te sterk.Hoewel de gasten in de eerste helft wel gevaarlijk waren via de veelvuldig gehanteerde lange bal, was het de thuisploeg die na 20 minuten op voorsprong kwam door een benutte strafschop van aanvoerder Robert Termohlen: 1-0.Dat was tevens de ruststand en vijf minuten na de hervatting kwam Ruinen alweer langszij. Van der Heide: ‘Dat was snel en even waren wij zoekende, ook al omdat Ruinen nóg meer de lange bal uit de kast haalde.’ Maar weer was het Termohlen, die Asser Boys in de 66ste minuut uit een vrije trap andermaal aan de leiding bracht: 2-1.‘We hadden het soms lastig, maar scoorden steeds op het juiste moment’, analyseert Van der Heide tegenover de Asser Courant . ‘En ja, na die 2-1 ging het snel.’ Justin Smeenge nam even later de 3-1 voor zijn rekening en toen en speler van Ruinen met een eigen doelpunt voor 4-1 zorgde, was het verzet van de bezoekers gebroken. De 4-2 tien minuten voor tijd was van louter cosmetische waarde.Overigens klom Asser Boys door de zege naar de subtop in deze klasse. De Assenaren hebben nu 9 punten uit 4 duels. Vijf punten minder dan Pesse, maar ook twee duels minder gespeeld.