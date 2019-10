Plattelandsbewoners scheiden meer afval dan stedelingen

Het CBS baseert de cijfers op de hoeveelheid afvalstoffen die door huishoudens wordt gescheiden. Dat kunnen afvalstoffen zijn die opgehaald worden door de vuilniswagen, maar ook afval dat naar een milieustraat is gebracht. Afval dat na het ophalen alsnog gescheiden wordt, bijvoorbeeld uit het grofvuil, is niet meegerekend in de cijfers.

Gemiddeld genomen zamelt een niet-stedelijke gemeente gemiddeld 592 kilo huishoudelijk afval in per inwoner, tegenover 419 kilo bij inwoners van zeer stedelijke gebieden.Dat forse verschil in kilo's komt volgens het CBS onder meer doordat in grote steden minder ruimte is voor meerdere containers en daardoor het afval minder gescheiden wordt. Daarnaast hebben mensen in een stedelijke omgeving kleinere of geen tuin, vergeleken bij het platteland.In Drenthe wordt over het algemeen veel gft-afval ingezameld. In de plattelandsgemeenten Aa en Hunze en De Wolden zamelen inwoners per persoon gemiddeld meer dan 200 kilo gft-afval in.Ook in de andere Drentse gemeenten* wordt, met uitzondering van Tynaarlo en Borger-Odoorn, in ieder geval 100 kilo gft-afval per inwoner gescheiden. Ter vergelijking: in de vier grote steden zamelden inwoners gemiddeld minder dan 50 kilo gft-afval per persoon in.Het meeste glasafval wordt in Nederland ingezameld op de Waddeneilanden en in Zeeland. Dat komt volgen het CBS doordat er veel toeristen komen die afval produceren.Drenthe springt bij het inzamelen van glas niet boven de rest van Nederland uit. In Noordenveld, Aa en Hunze en Tynaarlo wordt relatief het meeste glasafval ingezameld, namelijk respectievelijk 23 en 25,9 kilo per persoon. In Emmen wordt gemiddeld het minste glas per persoon ingezameld. Waar in de rest van Drenthe het zo'n 20 kilo per persoon is of meer, is dat in Emmen 14,3 kilo per persoon.Vergeleken met de rest van het land zamelen de inwoners van Drenthe veel kilo's papier in. De Wolden spant de kroon, met 80 of meer kilo papier per inwoner, op de voet gevolgd door Midden-Drenthe (tussen de 70 en 80 kilo).Minder goed in het scheiden van papier zijn ze in de gemeente Hoogeveen. Daar zamelen de inwoners gemiddeld minder dan 50 kilo papierafval in.