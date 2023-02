Voedselbank waarschuwt voor 'nepcollectanten' in Zuidoost-Drenthe

Een of meerdere nepcollectanten gaan in Emmer-Compascuum en Weiteveen langs de deuren om namens de Voedselbank geld te vragen. Voedselbank Zuidoost-Drenthe laat weten nooit huis-aan-huis te collecteren en waarschuwt voor oplichtingspraktijken.

Voorzitter Ton Sleeking schrikt van de meldingen die bij de Voedselbank Zuidoost-Drenthe binnenkomen: "Anderhalve week geleden kregen wij telefoon van een mevrouw uit Emmer-Compascuum. Die vertelde dat er iemand namens de Voedselbank Zuidoost-Drenthe bij haar aan de deur kwam om een donatie te vragen. Ze kreeg argwaan en belde daarom met ons."

De Voedselbank gaat nooit langs de deuren om geld in te zamelen, zegt Sleeking stellig. "Wij vragen altijd donaties rechtstreeks aan bedrijven. Iedereen die dat wil, kan via onze website een donatie doen."

Internetbankieren

"Afgelopen week hoorden we van iemand anders een soortgelijk verhaal. Bij hem aan de deur zou door iemand in een hesje met embleem van de Voedselbank gevraagd zijn om 25 euro via mobiel internetbankieren over te maken." Daarvan zou volgens de collectant dan een pakket samengesteld kunnen worden.

Sleeking bestrijdt dat: "Met de huidige prijzen is een standaard uitgiftepakket wel tachtig euro waard. Diegene weet duidelijk niet waar hij het over heeft. Heel vervelend", noemt de voorzitter het. "Zo'n hesje kan iedereen maken of stiekem meegenomen hebben. We weten niet wat we moeten doen."

Collectant op beeld in Weiteveen

Dorpsbelangen Weiteveen hoort van meerdere bewoners dat ze een bezoekje van de 'Voedselbankcollectant' hebben gekregen. "Een dorpsbewoner heeft de man op beeld staan", weet voorzitter Henry Schepers te vertellen.

Ton Sleeking heeft de oproep om uit te kijken gedeeld op sociale media van de Voedselbank Zuidoost-Drenthe en van hemzelf. Het bericht is al meer dan vijfhonderd keer gedeeld. Zelf kent de voedselbank geen mensen die in de truc getrapt zijn.

Over het doen van aangifte bij de politie vergadert het bestuur van Voedselbank Drenthe morgen. Sleeking laat weten dat hij de andere voedselbanken in Drenthe op de hoogte brengt van wat er in de zuidoosthoek speelt.

'Vraag om collectevergunning'