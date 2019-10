AZ laat oog vallen op Hoogeveen-verdediger

het interview met Aron Timmerman

Hoogeveen nieuwe koploper in de hoofdklasse A

De komende twee weken zal de 19-jarige Timmerman een aantal proeftrainingen draaien bij Jong AZ.Timmerman kwam deze zomer over van FC Emmen en speelde zich meteen in de basis bij de nieuwe koploper in de hoofdklasse A."Er was vorig jaar, toen ik nog bij FC Emmen zat, al contact met AZ. Door een blessuren leidde dat uiteindelijk toen tot niets. Nu wellicht wel. Ik meld me morgen bij de trainingen daar. Ook dinsdag train ik mee en volgende week opnieuw twee keer. En dan zullen we wel zien. Ze hebben me laten weten dat ze kijken naar het volgend seizoen, omdat ze dan krap in de verdedigers zitten. Of FC Emmen zich in de vingers snijdt? Die kans zit erin, maar laat ik er eerst maar voor zorgen dat ik het de komende trainingen goed doe."Hoogeveen TV sprak met Timmerman na afloop van het met 1-2 gewonnen duel tegen Be Quick 1887 over de wedstrijd tegen Be Quick 1887 en zijn stage bij AZ...