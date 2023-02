De vogelhuisjes, eekhoornhotels en egelrestaurants van Koert Lich (79) uit Assen zijn gewild in het hele land

De houten kunstwerken zijn enorm in trek, want hij krijgt vanuit het hele land aanvragen. De vogelhuisjes worden zelfs geleverd aan andere landen in Europa. Toch moet Lich soms ook mensen teleurstellen. "Als ik op alle aanvragen inga, dan ben ik er dag en nacht mee bezig. Maar ik heb het doel gesteld om er niet meer dan gemiddeld vijf in een week te maken", legt de huisjesmaker uit. "Toch maak ik er deze week weer tien", lacht hij.

Een hele dag kost het om er eentje te maken. En aan luxe ontbreekt het de dieren niet, want de huisjes hebben zelfs vensterbankjes, een eigen veranda of balkonnetje en meerdere in- en uitgangen. Zijn zolder ligt vol met materialen om dat in elkaar te zetten. "Mijn vrouw klaagt dan wel eens over de rommel hier", zegt Lich terwijl hij in het rond kijkt. "Maar zonder deze rommel kan ik niets maken."