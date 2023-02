Roep om meer toezicht in De Onlanden na 'criminele actie' uitkijktoren

Verplaatsing van de criminaliteit

Het politieonderzoek is nog in volle gang, weet Zwiers te melden. "We zijn in gesprek met de wijkagent om te kijken wat we allemaal boven water krijgen, maar eenvoudig is dat niet."

Dat is mede te wijten aan het gebrek aan personeel. "Ik zou graag meer toezicht op de toren en het gebied willen hebben", zegt Zwiers. "Er gebeurt hier namelijk van alles: van drugsafval tot vernielingen. Dat is een direct gevolg van een gebrek aan toezicht, denk ik. Maar het buitengebied valt qua prioritering echt buiten de boot."

Het werkt volgens Zwiers criminaliteit in de hand. "Je ziet landelijk een verplaatsing van de criminaliteit naar het buitengebied. En daar is hier afgelopen week weer sprake van geweest. Eerst denk je aan ordinair vandalisme maar als je verder nadenkt, is het veel heftiger. Ga maar na: degene die hier vrijdagochtend bovenkwam en zag dat de roosters weg waren, dacht dat ze vervangen waren voor een glasplaat. Als hij er op wilde gaan lopen dan had het vreselijke gevolgen gehad."

Netflix

Op internet zag Zwiers hoe mensen reageerden door een vergelijking te trekken met de pas uitgekomen Netflix-film Where the crawdads sing. In deze film wordt een moord gepleegd door een rooster uit een uitkijktoren te halen.

"De gelijkenis is groot", beaamt de boswachter. "Maar je kunt er geen conclusies aan verbinden. Het is in ieder geval een levensgevaarlijke actie."

Nog weken dicht

Wanneer de toren weer open is voor publiek, blijft tot dusverre onbekend. "Dat kan zomaar een paar weken gaan duren. De roosters moeten op maat worden gemaakt. Je loopt niet zo naar de Hornbach om twee van die roosters op te halen."

Tot die tijd staat er een hek om de uitkijktoren heen. Voor zover Zwiers weet, zijn er dit weekend geen pogingen ondernomen om alsnog de toren te beklimmen. De komende tijd zal de uitkijktoren door Natuurmonumenten extra scherp in de gaten worden gehouden.