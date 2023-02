Jubilerende Koning Willem-Alexander zoekt honderd gasten voor feestelijke lunch

Koning Willem-Alexander viert op 26 april zijn tienjarige jubileum als koning, en nodigt daarvoor honderd gasten uit voor een feestelijke lunch in Paleis Huis ten Bosch. In een videoboodschap kondigt hij aan dat hij op die dag de spotlight op anderen wil richten die zich dagelijks inzetten voor een ander.

In de video roept de koning anderen op om mensen voor de speciale lunch voor te dragen. "We kijken ernaar uit om op 26 april hier in de Oranjezaal van Huis ten Bosch honderd bijzondere gasten te ontvangen. Ik verheug me op alle inspirerende verhalen."