Vrouwen ondervertegenwoordigd in Provinciale Staten en waterschappen

Vrouwen zijn op dit moment ondervertegenwoordigd in de Provinciale Staten en waterschappen. Van alle Drentse Statenleden is 32 procent vrouw en 68 procent man.

Daarmee houdt onze provincie nagenoeg gelijke tred met de landelijke man-vrouwverdeling. Een derde van alle Statenleden in Nederland is vrouw, concludeert stichting Stem op een Vrouw op basis van een eigen telling, die in januari is gedaan in aanloop naar beide stembusgangen op 15 maart.