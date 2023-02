Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Assen blijft langer in de lucht

De Gemeentelijke Krediet Bank (GKB) in Assen blijft in elk geval nog tot 1 januari 2025 bestaan als gemeenschappelijke regeling van Assen, Hoogeveen en Meppel. Dat is een jaar langer dan gepland.

Eerst wilden de gemeentes per 1 januari 2024 stoppen met 'hun eigen' GKB. Maar ze gaan nu toch opnieuw kijken wat de beste aanpak is voor schuldhulpverlening aan de duizenden cliënten van de GKB.

Interim-directeur Henk de Groot hoopt dat dit cliënten, die zijn aangewezen op de GKB, wat meer rust en vertrouwen geeft. "We merkten het afgelopen jaar toch zorgen en terughoudendheid bij mensen, om door onze organisatie geholpen te worden. Men had namelijk ergens gehoord dat de stekker eruit zou gaan. Dat schrikt mensen af, en dat is jammer."

Niemand in de kou

Volgens De Groot gaan bij de GKB alle vormen van hulpverlening bij schulden gewoon door. "Ook al is onze toekomst nog ongewis, mensen die bij ons in portefeuille zitten blijven verzekerd van hulpverlening. En dat geldt ook voor mensen die nieuw aangemeld worden. En die hulp houdt echt niet zomaar op na 1 januari 2025, wat de toekomst voor de GKB straks ook zal zijn. Alle dossiers gaan keurig over en hulp blijft dus gegarandeerd, door welke organisatie dan ook. Niemand komt in de kou te staan."

De Gemeentelijke Kredietbank heeft op dit moment zo'n vijfduizend cliënten in portefeuille, en telt 76 arbeidsplaatsen. In totaal doen veertien gemeenten, zowel in Groningen, Drenthe als Overijssel, zaken met de GKB. Daarvan zijn alleen Assen, Hoogeveen en Meppel verantwoordelijk voor het financieel reilen en zeilen binnen de GKB. Daar willen ze vanaf.

Oplossing voor zorgenkindje