Drenthe Toen-podcast: Slag bij Ane en het 'boeteklooster' dat er voor Assen stond

De bisschop van Utrecht vond bij Ane een smadelijke dood, evenals vele ridders, schildknapen en wat dies meer zij. De Drenten vermoordden er de hoogste priester (de bisschop). Visscher: "Dat was het allerergste wat je kon doen. Dus daar komt wraak op. Dat staat vast." Na de wraak kwam er, kort gezegd, genoegdoening. In de vorm van een klooster. Een boeteklooster, dat we kennen als het klooster Maria in Campis in Assen. Maar het begon in Holthone, een buurtschap in Overijssel. Althans, dat zegt Visscher.

Klooster in Holthone?

Voordat het klooster in Assen er kwam, was er dus eerst een klooster in Holthone, een buurtschap in de gemeente Hardenberg. Visscher, oud-jurist, onderzoeker en secretaris van de vereniging Herdenking Slag bij Ane is er stellig van overtuigd: "Ik weet het zeker, want dat is de enige plek die archeologisch nog niet onderzocht is. Daarom kom ik nu ook uit met mijn verhaal, want ik hoop dat er nog aanvullend onderzoek gedaan gaat worden. Tot dusver is overal gezocht en nergens gevonden."