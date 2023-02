Wolvenconsulenten verschillen van oordeel over wolfwerend raster in Vledder

De wolfwerende afrastering bij schapenhouder Stefan Worst in Vledder voldoet op meerdere punten niet aan de normen van BIJ12. Tot die conclusie kwam de Drentse wolvenconsulent zaterdag, nadat die het raster heeft geïnspecteerd. De taxateur die vrijdag in opdracht van BIJ12 dna heeft afgenomen bij drie dode schapen, keurde het hek wel goed.

Het maakt Worst wanhopig. VVD-Statenlid Johan Moes gaat gedeputeerde Henk Jumelet vragen wat de juridische status van de bevindingen van de wolvenconsulent is.

Worst kreeg vrijdagnacht voor de tiende keer de wolf op bezoek; dna-onderzoek moet overigens nog uitwijzen of het daadwerkelijk om een wolf gaat. De taxateur heeft vrijdag geconstateerd dat de stroomdraden overal op de juiste afstand zaten, behalve bij de waterbak. Maar daar waren in de modder geen wolvensporen te bekennen en daarom is het niet waarschijnlijk dat een wolf daar binnen is gekomen. De spanning was verder juist, zo heeft de taxateur aan BIJ12 gerapporteerd.

Goed of volgens de norm?

De taxateur is zelf wolvenconsulent in de provincie Gelderland en kan dus als deskundige worden gezien op het vlak van wolfwerende rasters. De taak van een wolvenconsulent is namelijk om schapenhouders te adviseren over wolfwerende rasters en te informeren over de subsidieregeling die daarvoor bestaat.

Zaterdag heeft de Drentse wolvenconsulent geconstateerd dat de afstand tussen de palen op één plek 23,5 meter was; de norm van BIJ12 is 10 meter. De draden hingen wel strak, waardoor de taxateur dit niet als een mogelijk probleem zag en ook niet als mogelijke ingang voor de wolf. De taxateur heeft ook op deze plek geen sporen van een wolf aangetroffen, zo heeft hij laten weten aan BIJ12.

De Drentse wolvenconsulent vond nog een ander punt waarop het raster niet aan de norm van BIJ12 voldoet. Binnen twee meter afstand van het raster was namelijk op verschillende plekken een houtwal van 30 centimeter of hoger. Een wolf kan deze plekken als opstapje gebruiken. De taxateur onderschrijft dat nu, maar heeft hier zelf tegen Worst geen opmerking over gemaakt.

Controle na plaatsing wenselijk

Het drijft Worst tot wanhoop. "Hoe kunnen we het ooit goed doen? Er is maar één manier om deze eindeloze discussie op te lossen en dat is dat de wolvenconsulent na het plaatsen van een raster bij de veehouder direct controleert of deze goed staat en niet pas als het kwaad is geschied. Want daar heeft niemand wat aan en lost deze discussie nooit op."

De Drentse wolvenconsulent heeft Worst aangeboden aanwezig te zijn de volgende keer dat hij een raster plaatst. De provincie bevestigt dat schapenhouders hem hier inderdaad voor in kunnen benaderen. "De wolvenconsulent kan ingeschakeld worden voor zowel advies vooraf als achteraf", aldus een woordvoerder.

Juridische betekenis onduidelijk