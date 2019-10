Zijspanduo Endeveld en Remmé uit elkaar

Zijspancoureur Endeveld uit Grolloo en zijn bakkenist uit het Flevolandse Ens geven aan na zes jaar toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Dat besluit hadden ze een maand geleden al genomen, maar vanwege het WK is besloten dat pas na de races naar buiten te brengen. Overigens is er geen onenigheid tussen de twee.Jeroen Remmé neemt afscheid van het zijspannen, maar Endeveld blijft actief. Samen met de Duitse Hendrik Crome gaat hij een nieuw zijspanduo vormen. "Hij is ervaren in internationale races en zal komend jaar voor het eerst een volledig WK-seizoen meedraaien. Ik heb alle vertrouwen in hem."Endeveld en Remmé werden uiteindelijk zesde in het wereldkampioenschap. "We hadden ons voorgenomen in ons eerste volledige WK-jaar bij de beste tien te eindigen", zegt Endeveld. "Dat het uiteindelijk de zesde plaats is geworden, is natuurlijk geweldig."Inmiddels heeft Endeveld het oude zijspan verkocht en nieuwe voor 2020 aangeschaft. Daarnaast moet hij naar eigen zeggen het budget voor 2020 bij elkaar gaan sprokkelen. "Dan kunnen Crome en ik een goede start maken."