Dit zijn de kanshebbers voor de DHV-prijs 2022: Twee boeken en een podcast

Een boek over Molukkers in Drenthe, eentje over Drentse dorpen en een podcast over een verzetsgroep in de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn de drie genomineerden voor de DHV-prijs 2022. De jaarlijkse prijs van de Drentse Historische Vereniging, voor wie of wat zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Drentse geschiedenis in 2022.

Er waren zeventien aanmeldingen, dat is een mooi aantal, maar het is wel eens meer geweest. Juryvoorzitter Jetta Klijnsma maakte vanmorgen op Radio Drenthe de kandidaten bekend. "Zeventien aanmeldingen is een heel behoorlijk aantal. Dat betekent dat er heel veel mensen in Drenthe zijn die iets hebben gedaan met de geschiedenis van Drenthe. Wat zo leuk is, is dat het niet alleen maar boeken zijn, wat de afgelopen jaren wel zo was, maar dat er ook een film bij zat, en een museum en een podcast."