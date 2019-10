Emmen kleurt ook oranje tijdens protest geweld tegen vrouwen

Dat is vanwege het project Orange the World, waarmee aandacht wordt gevraagd voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen. Orange the World is een wereldwijd initiatief van UN Women, de Soroptimistclub, de Zonta en Stop geweld tegen vrouwen.Volgens de organisatie krijgt 45 procent van de vrouwen en meisjes te maken met geweld.Eerder dit jaar vroeg VVD-Statenlid Annigje Udinga in de Provinciale Staten aandacht voor het initiatief. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma bood daarop het Drents Museum in Assen aan. Dat is namelijk het oude provinciehuis. Ook verschillende objecten in Meppel worden oranje gekleurd.De werkgroep in Emmen is momenteel bezig met het culturele programma rondom Orange The World.