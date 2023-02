De Nieuwe Kolk in Assen komt dit jaar 8,5 ton tekort

De Nieuwe Kolk in Assen komt voor dit jaar nog ruim 850.000 euro tekort in haar begroting. Oorspronkelijk had DNK een gat van 1,8 miljoen euro. Door nog eens goed naar de begrotingsposten te kijken, en de inzet van nog ongebruikte coronagelden, kon het gat met bijna 1 miljoen worden teruggebracht.

Volgens directer Hanneke Bruggeman van DNK, met theater, bioscoop, bibliotheek en congreszalen onder één dak, zijn de inflatie, de naweeën van de coronacrisis en de hoge energiekosten verantwoordelijk voor de forse financiële klappen.

'Rek is er helemaal uit'

"We zaten in 2019 met DNK op onze top. Maar vervolgens kwam er corona en daar bovenop alle prijzen die fors zijn gestegen. Die van de energie, van onze leveranciers en ook de loonkosten voor ons personeel zijn omhoog gegaan. Wij hebben dat niet terug kunnen verdienen, doordat we door corona veel minder bezoekers hadden en dus ook geen reserves konden opbouwen. Bovendien wordt de prijsindexering voor alles al jaren niet voldoende meegenomen in de subsidie van de gemeente. Dus de rek is er helemaal uit", zegt Bruggeman.

Zelf gesnoeid

DNK heeft eerst zelf een paar begrotingsposten teruggesnoeid, waardoor het tekort terugzakte naar 1,4 miljoen euro. Verder kreeg de culturele instelling nog geld ter compensatie voor de cultuursector uit de coronaperiode, waardoor er nog eens 5,5 ton werd gevonden.

Fiftyfifty

Het gat in de begroting wat nu nog resteert bij het Asser cultuurhuis is 858.000 euro. De directie van De Nieuwe Kolk heeft overleg gehad met de gemeente over de financiële problemen. Daarin is de afspraak gemaakt dat ieder de helft van dit resterende bedrag voor haar rekening neemt. Maar een definitief besluit hierover heeft het college van burgemeester en wethouders nog niet genomen. "Maar ik hoop dat we eruit komen", besluit Bruggeman.