RTV Drenthe komt met eigen stemhulp Provinciale Statenverkiezingen

Nog een kleine maand en dan mogen inwoners van Drenthe weer naar de stembus. Dit keer om een nieuw provinciaal bestuur te kiezen. Om mensen te helpen bij hun stembuskeuze op 15 maart heeft RTV Drenthe samen met Kieskompas een stemhulp opgesteld. Aan de hand van dertig stellingen die betrekking hebben op Drenthe kunnen kiezers erachter komen welke partij het dichtst bij hun eigen standpunten in de buurt komt.

De stellingen in de stemhulp zijn opgesteld door journalisten van RTV Drenthe en gaan over de thema's die spelen in de eigen provincie. Elke provincie heeft zo zijn eigen stemwijzer gekregen. Zo zijn in Drenthe de wolf en het stikstofdebat belangrijke thema's, terwijl in Friesland een belangrijk thema het winnen van gas in de Waddenzee is.

Meer mensen naar de stembus

"Elk Kieskompas is dus aangepast aan de eigen provincie en dat zorgt ervoor dat kiezers hun mening goed kunnen vergelijken met die van de politieke partijen. En dat zorgt er hopelijk voor dat meer mensen op 15 maart goed geïnformeerd naar de stembus gaan", aldus directeur/hoofdredacteur Dink Binnendijk van RTV Drenthe.

"Door de samenwerking met de regionale omroepen hebben we een stemhulp kunnen maken zonder enige bemoeienis van politieke partijen", aldus Willem Blanken, directeur Kieskompas. "Normaal zijn het politici waarmee we de stellingen samen maken, dit keer is dat gebeurd met journalisten van de dertien omroepen. Alle antwoorden van de politieke partijen zijn gecheckt aan de hand van openbare bronnen."

De regionale omroepen die hebben meegewerkt aan de stemhulp naast RTV Drenthe zijn Omrop Fryslân, RTV Noord, RTV Oost, Omroep Gelderland, RTV Utrecht, Omroep Flevoland, NH Nieuws, Omroep West, Rijnmond, Omroep Zeeland, Omroep Brabant en L1.

Steffie, de pratende stemhulp

Voor mensen die het willen, is er ook het Kieskompas in simpele taal beschikbaar: genaamd Steffie. Die leest de stellingen voor en geeft uitleg bij ingewikkelde woorden. "Hoewel we ons best hebben gedaan om de stellingen zo helder mogelijk op te schrijven, staan er toch nog genoeg moeilijke woorden in. Steffie kan ze op verzoek uitleggen en helpt ook het Kieskompas makkelijk te doorlopen", aldus Sander van Barneveld, voorzitter van het overleg van hoofdredacteuren van de regionale publieke omroepen.

Naast het Kieskompas kunnen inwoners van Drenthe ook de StemWijzer van ProDemos invullen. Voor de waterschapsverkiezingen, ook op 15 maart, kunnen mensen gebruikmaken van stemhulp MijnStem.