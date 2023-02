Rechter: politie greep te hard in bij actie tegen Zwarte Piet Emmen

Politie en justitie grepen begin november tijdens de anti-Zwarte Piet-demonstratie in de raadszaal in Emmen te hard in. Door dat buitenproportionele optreden worden de twaalf demonstranten door de politierechter in Assen niet bestraft.

Burgemeester Eric van Oosterhout sommeerde afgelopen november de groep demonstranten van Extinction Rebellion te vertrekken. De groep wilde pas weggaan als Emmen de toezegging deed het uiterlijk van de pieten tijdens de sinterklaasintocht aan te passen. De demonstranten hebben zich daarmee schuldig gemaakt aan lokaalvredebreuk, oordeelde de rechter.

Rechter vond demonstratie vreedzaam

"De grens van het toelaatbare werd opgezocht. Ze zongen, riepen leuzen en maakten lawaai. Verder vergaderen was niet mogelijk", zei de officier van justitie. Het recht op betogen of demonstreren is vastgelegd in de grondwet. "Maar daarbij mag je andere wetten en regels niet overtreden. Die rechten zijn niet absoluut", vond de aanklager. "De openbare orde werd door hun handelen geraakt."

Tegen elf demonstranten werden boetes van 200 en 300 euro geëist. Een vrouw zou volgens de aanklaagster moeten worden vrijgesproken, omdat niet zeker is dat zij bij de actie in Emmen aanwezig was.

De rechter dacht er anders over. De demonstratie verliep vreedzaam en had kunnen volstaan met het verwijderen van de demonstranten uit de raadszaal.