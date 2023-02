Blije ouders 'vieren een feestje' omdat kinderhartchirurgie in UMCG openblijft

"Je spreekt met een heel blij Debbie." Het nieuws dat de kinderhartchirurgie in Groningen blijft zorgt voor feestvreugde bij Drentse ouders, zoals Debbie Schilstra-Schaafsma uit Zuidlaren. Ze heeft thuis direct de vlag opgehangen en haar man heeft snel taart gehaald. "We vieren hier wel een feestje. Alle strijd van de laatste jaren komt er nu uit."

Minister Kuipers van Volksgezondheid stuurde vanmiddag om drie uur een brief naar de Tweede Kamer, waarin hij zijn voorkeur uitspreekt voor het concentreren van de kinderhartchirurgie in het UMC in Groningen en Erasmus MC in Rotterdam. Daardoor valt het doek voor het Leids Universitair Medisch Centrum en het UMC in Utrecht.

'Tien lange minuten'

Schilstra-Schaafsma had tot tien voor drie vanmiddag geen weet van het nieuws. "Je weet wel dat hij tot deze datum de ziekenhuizen de tijd heeft gegeven om er onderling uit te komen, maar je wist dat dit niet ging lukken. Ze komen er immers al dertig jaar niet uit." Via een vriendin die met haar jarenlang al strijd voert, kreeg ze ineens om tien voor drie een appje. "Daarin stond dat er om drie uur duidelijkheid zou komen. Dat waren echt tien heel lange minuten."

De voorganger van Kuipers, Hugo de Jonge, koos voor het openhouden van het UMCU en het Erasmus MC. Schilstra-Schaafsma: "Daarom was ik er niet gerust op. Kuipers had ervoor kunnen kiezen om die beslissing te handhaven, dan lag het niet aan hem." Ook de rest van de familie was superblij, onder wie zoon Sem. "Het mooie is dat hij nu ook thuis is, dus we vieren een feestje hier", vertelt de trotse moeder. "Dit is heel bijzonder."

'Leven gaat gewoon door'

Ook bij Ilona Meijer uit Eursinge kwam het nieuws onverwacht. "Je hoopt er wel op, maar je houdt er geen rekening mee. Dat is toch een beetje zelfbescherming na al die vervelende berichten. Het leek er ook niet naar, toen minister Kuipers het NZa-rapport naast zich neerlegde."