Slagboom in Grolloo voortaan open na klachten over bereikbaarheid homo-ontmoetingsplaats

Staatsbosbeheer mag een slagboom over een zandweg richting recreatiebedrijf Joytime in Grolloo niet meer sluiten na een klacht over de bereikbaarheid van een homo-ontmoetingsplaats. Het afsluiten van de zandweg aan het Oostereind is volgens de gemeente Aa en Hunze niet toegestaan.

Belangenorganisatie Platform Keelbos, dat opkomt voor het behoud van homo-ontmoetingsplaatsen, diende de klacht in. De zandweg wordt regelmatig met de slagboom afgesloten, waardoor bezoekers van de ontmoetingsplek bij zwemplas de Kleine Moere hun auto er niet altijd kunnen neerzetten.

'Slagboom voor veiligheid'

Aa en Hunze is het daarmee eens en maant Staatsbosbeheer om de slagboom binnen vier weken weg te halen. Als de slagboom dicht is, blokkeert deze een openbare weg en dat is niet toegestaan. Dat mag alleen wanneer de gemeente daarvoor toestemming heeft gegeven en dat is niet het geval.

Een woordvoerder van Staatsbosbeheer zegt in een reactie dat de slagboom er staat voor de veiligheid van bezoekers van Joytime. "De weg gaat eigenlijk nergens naartoe en is behoorlijk stoffig. Hij was dicht voor de veiligheid van de bezoekers van Joytime en om te voorkomen dat al het stof opwaait."

Ongewenst bezoek voorkomen

Bezoekers van Joytime parkeren hun auto langs het Oostereind en na sluitingstijd gaat de slagboom vaak dicht. "Hij staat er om te voorkomen dat mensen ongewenst het terrein van ons bedrijf betreden", zegt Joytime-eigenaar Erik Eeftink.

Hij vindt het jammer dat de slagboom weg moet, maar het is volgens Eeftink niet onoverkomelijk. "Wat mij betreft was de slagboom er gebleven. Maar als hij weg moet, dan is dat maar zo."