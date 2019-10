Ziekenhuizen Treant en WZA doen mee aan landelijke staking

In totaal doen al zo'n vijftig ziekenhuizen mee. Het cao-conflict met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) sleept al een tijd. Volgens de bonden groeit de actiebereidheid flink onder de ziekenhuismedewerkers omdat een goed cao uitblijft. De gesprekken met NVZ waren in juni al beëindigd, maar toch blijft de vereniging in de ogen van de vakbonden vasthouden aan een laag loonbod en verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.In Drenthe werd daarom al meerdere keren gestaakt door alleen spoedwerkzaamheden te verrichten, een zogenoemde zondagsdienst. Zo staakte het Wilhelmina Ziekenhuis al op 3 juli, gevolgd door Isala Meppel op 8 oktober.Welke ziekenhuizen van Treant meedoen aan de staking is nog niet duidelijk. "Er is wel animo vanuit een aantal afdelingen om mee te doen", laat Treant weten. Het is nog niet zeker welke afdelingen dat zijn. We zijn wel in gesprek met het actiecomité zodat we de zorg in goede banen kunnen leiden als er wel een zondagsdienst komt." Het Isala ziekenhuis in Meppel heeft zich vooralsnog nog niet bij de staking aangesloten. Het WZA geeft aan nog te weinig van de situatie te weten om te kunnen reageren.Tijdens de staking zullen de acties voornamelijk binnen de ziekenhuizen zelf zijn. Dat houdt in dat op 20 november alleen zogenaamde zondagsdienst is.Ook bereiden sommige actiecomités ludieke acties voor en trekt een aantal van de ziekenhuismedewerkers naar Nieuwegein voor een protestbijeenkomst. Daar zullen ziekenhuisbestuurders uit het hele land aanwezig zijn bij de ledenvergadering van de NVZ.