Catch Veilig Emmen moet 90.000 euro terugbetalen en tekent bezwaar aan

Woensdag verschijnt de stichting dan bij de bezwarencommissie van de gemeente Emmen. Catch Veilig Emmen, als onderaannemer van zorgaanbieder At Home First, biedt jongvolwassenen (tussen 18 en 23 jaar) onderdak aan, die tussen wal en schip zijn beland.De gemeente Emmen besloot de pilot stop te zetten omdat er volgens hen te weinig cliënten opgevangen werden en het niet het succes is geworden waar op gehoopt werd. Catch Veilig kreeg bijna twee ton subsidie van Emmen. Begin juli besloot Emmen de subsidie voor 2018 vast te stellen op 99.206 euro. En de overige 90.684 euro terug te vorderen. Catch Veilig is op eigen houtje doorgegaan.Hier is Catch Veilig het niet mee eens en heeft daarom bezwaar aangetekend. Woensdag dient de hoorzitting bij de bezwarencommissie. De man achter Catch Veilig, Kadir Arslan, verwijst door naar oud-projectleider Lucas Keizer. Die is onbereikbaar.Een ander project dat Arslan op poten zette, was stichting Catch. Die stichting verrichtte jongerenwerk in de Emmer wijk Angelslo vanuit het wijkcentrum. Catch kwam in opspraak doordat de gemeente Emmen vorig jaar rond deze tijd bekendmaakte een subsidie van 37.500 euro terug te willen. Arslan had inkomsten van zijn vorige werkgever verzwegen. Catch tekende toen ook bezwaar aan. De bezwarencommissie vond de terugvordering ongegrond . Het college ging uiteindelijk mee in dat advies.Ondanks dat Catch de subsidie van 37.500 euro niet hoeft terug te betalen, is de stichting toch weer naar de bezwarencommissie gestapt. Volgens Arslan staat in de stukken dat Catch een succes is, terwijl bij de zitting werd gezegd dat 'Catch zich niet heeft ontwikkeld tot een robuuste, toekomstbestendige organisatie.' Ook die zitting is woensdag.De bezwarencommissie hoort beide partijen tijdens de zitting en komt binnen zes weken met een advies richting het college van burgemeester en wethouders. Die kan dit advies overigens nog naast zich neerleggen.