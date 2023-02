Drentse hulpverleners met reddingshond in Turkije: 'Weinig hoop op overlevenden'

Internationale samenwerking

Schopmeijer en Jansen zijn niet zomaar op eigen gelegenheid naar Turkije gegaan. Ze maken deel uit van de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO). "Als groep vrijwilligers zijn ze naar Turkije gevlogen", vertelt Krol. "Er wordt veel samengewerkt met groepen uit allerlei landen. Zo wordt er nu gewerkt met een Zuid-Koreaanse groep die tegelijk aankwam."

In eerste instantie wordt gezocht naar overlevenden. Hoewel de kans klein is dat mensen nog levend onder het puin vandaan gehaald worden, blijven de reddingswerkers in beide landen hoop houden. Zo is gisteren in een andere Turkse provincie een 10-jarig meisje na ruim 183 uur uit een ingestort gebouw gered.

Weinig hoop op overlevenden

Overlevenden hebben de Drentse hulpverleners nog niet gevonden. "Het is ook nog maar zeer de vraag of ze nog mensen levend gaan vinden", is Krol realistisch. "Gisteren hebben ze meegemaakt dat ze naar een gebied werden gestuurd waar mogelijk nog overlevenden zouden zijn. Maar dat bleek niet te kloppen. Toch houden mensen hoop."

Schopmeijer en Jansen weten dat ze er vooral doden gaan vinden. "Daar zijn ze ook al van uitgegaan toen ze die kant opgingen", zegt Krol. En dat zal ook best pittig worden. "Het is niet te bevatten hoe het daar is. Ik hoor mensen ook zeggen dat je het pas snapt als je het ziet. Het is echt heel heftig."