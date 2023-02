UMCG-baas dolblij met openblijven kinderhartcentrum: 'Zoveel mooie berichten gekregen'

Het nieuws dat het kinderhartcentrum in Groningen open blijft, is met blijdschap ontvangen bij het UMCG. Hoofd van de afdeling kindergeneeskunde van het UMCG Eduard Verhagen is 'echt opgelucht en blij'. Ook in de Drentse politiek is de tevredenheid groot.

"We krijgen zo ontzettend veel mooie berichten van patiënten en ouders, dat alleen al maakt je blij", reageert Verhagen bij RTV Noord . Toch is er niet alleen feeststemming. "Tegelijk voelen we mee met de centra die een ander bericht hebben gehad", doelend op de universitaire centra in Leiden en Utrecht. "Dat gevoel kennen wij heel goed."

Regionale spreiding

Verhagen had goede hoop voor het positieve nieuws. "We hebben er altijd wel op ingezet. Vanaf het begin hebben we benadrukt dat regionale spreiding en het netwerk dat we in het Noorden en Oosten van Nederland hebben opgebouwd, te belangrijk is om te negeren."

Daarnaast had Verhagen al die tijd een vast vertrouwen op de vermogens van het team. "Dat zullen de anderen misschien ook zeggen, maar wij hadden wel 250.000 handtekeningen op zak toen we naar Den Haag gingen. Dat is echt wel uitzonderlijk geweest, dat heeft indruk gemaakt denk ik. Dat die stem is gehoord, is voor ons allemaal goed nieuws."