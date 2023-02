Cel voor zeventiger voor aanranden asielzoeker na aanbieden lift

Een 79-jarige man uit het Duitse Haren is voor het aanranden van een asielzoeker veroordeeld tot twaalf weken cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Tegen de man was een celstraf van een half jaar geëist (waarvan de helft voorwaardelijk).

De man pikte begin maart 2019 bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel een Nigeriaanse man op. Die stond bij de bus te wachten. De automobilist bood de man aan om hem naar het station in Emmen te brengen. Daar had de asielzoeker wel oren naar. Hij stapte in. In Emmen parkeerde de Duitser zijn auto in een bos en deed de deuren op slot.