Nog niet veel schapen achter wolfwerende hekken

Hobbyboer neemt maatregelen tegen de wolf

"Het zijn lang niet zoveel als we verwachtten", geeft de wolvendeskundige uit Assen aan. "Bijzonder dat veel schapenhouders achterover leunen en kijken wat de politiek doet. Elk dood schaap wordt nu vergoed door de provincie, dat vind ik erg coulant. Maar of dat over een paar jaar nog steeds zo is, dat is de vraag. Wij hameren juist op preventie."Het gaat volgens Hasper niet eens om een heel hekwerk. "Het gaat om vijf stroomdraadjes met een hoogte van 1.20 meter, dat is al genoeg om schapen te beschermen. De onderste draad is het meest belangrijk. Wolven springen niet maar graven. Daarom moet de onderste draad op 20 centimeter. Het helpt trouwens ook om honden te weren." Als handreiking naar de schapenhouders installeert Wolf-Fencing in Nederland het hek gratis.In het najaar is er meer kans op zwervende wolven in Drenthe. Wolf-Fencing in Nederland vindt dat mens, vee en wolf veilig naast elkaar moeten en kunnen leven. De organisatie wil veehouders helpen met advies, maar ook door kosteloos mee te helpen bij het plaatsen van een hek. Doordat er naar verwachting meer wolven in Nederland komen, hebben schapen wel wat te vrezen voor het roofdier.De organisatie heeft zich het afgelopen jaar verder geprofessionaliseerd. Het is een stichting geworden, met een vierkoppig bestuur en een groep vrijwilligers. Hasper: "We krijgen veel aanmeldingen binnen van mensen die vrijwillig mee willen helpen bij het plaatsen van hekken. Dat is hartstikke leuk"