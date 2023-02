Assenaar moet drie jaar cel in voor reeks inbraken bij kwetsbare ouderen

De man is drugsverslaafd en had het in de periode van augustus tot november vooral gemunt op seniorenwoningen met een sleutelkastje naast de deur. Hij brak het kastje open en maakte uit de woning onder meer sieraden, geld en pasjes buit. Bij één woning kwam de man twee keer terug. Met de gestolen pasjes pinde hij geld.

Camera's legden de inbraken op beeld vast. De politie herkenden de Assenaar, die vaker met justitie in aanraking is geweest. Ook liet de man vingerafdrukken en dna-sporen achter. De Assenaar liep met een gestolen gereedschapskist in de hand toen hij agenten tegenkwam. Hij had die geleend, zei hij tegen de politie.