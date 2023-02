Buren overleden Jordy eren hem met gedenkhoekje: 'Hij was een van ons'

Buren van de zaterdag dood gevonden Jordy (35) aan de Hunenbaan in Emmen, hebben een gedenkhoekje voor hem ingericht in het appartementencomplex waar hij woonde. Het gebaar is bedoeld als een eerbetoon aan hem.

De man werd zaterdagochtend 'onder verdachte omstandigheden' gevonden. De politie heeft drie Emmenaren van 20, 22 en 23 jaar opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Jordy. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het pand waar hij werd gevonden is niet de plek waar hij woonde.

Aangedaan

De schuifdeuren van het wooncomplex in Emmermeer schuiven zachtjes open. Een vrouw met een zwarte hoodie en een in bruine jas gestoken man schuifelen behoedzaam binnen. Zij houdt een bos witte rozen vast en legt die neer bij het tafeltje met daarop een register. Ze passeert vijf anderen die aangedaan bij het gedenkhoekje staan.

Naast de tafel met het boek staan er op een bovenliggende plank een glazen vaas met rode rozen, twee rouwkaarten (waarvan eentje namens de bewoners) en aangestoken waxinelichtjes. Ze gaat zitten, pakte de pen en begint te schrijven. "Heel veel sterkte met dit grote verlies. We gaan je missen, maat!"

'Uit het niets'

De vrouw - Zoê - kent hem van de tijd dat ze allebei een appartement huurden in hetzelfde gebouw in het centrum van Emmen. "We werkten beiden destijds in de horeca, daar ken ik hem van." Ze had hem al een tijdje niet gezien, toch kwam ze hier langs. "Voor mij had hij hetzelfde gedaan."

De man met de bruine jas - Robin - volgt, terwijl vijf andere aanwezigen stil toekijken of praten over het slachtoffer. De verslagenheid was daarom ook groot toen het nieuws kwam dat zijn lichaam zaterdag was gevonden in het complex aan de Hunenbaan. "Iemand vertelde het in onze groepsapp", vertelt de tot tranen bewogen Leandra. "Het kwam volledig uit het niets."