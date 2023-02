Bouke volgend jaar weer in Ziggo Dome, maar dan is de hele avond voor hem

Het kan voorlopig nog even niet op voor zanger Bouke Scholten. Nadat de 41-jarige 'Elvis uit Emmen' afgelopen weekend het televisieprogramma The Tribute - Battle of the Bands won, maakte hij vanavond bekend volgend jaar alleen in de Ziggo Dome te staan.

Dat vertelde hij in het SBS6-programma Vandaag Inside. Fans moeten nog even geduld hebben, want het concert van Bouke and the Elvis Matters Band staat gepland voor vrijdag 19 april 2024.

"De Drentse Bouke Scholten blies tijdens The Tribute - Battle of the Bands de vakjury en bijna een miljoen kijkers per aflevering omver met zijn loepzuivere stem, die het geluid van Elvis Presley evenaart", zegt concertorganisator MOJO. "Als geen ander brengt Bouke klassiekers als Ghetto, Suspicious Minds en Can't Help Falling In Love weer tot leven. Met zijn eigen It's Now Or Never-show brengt hij in Ziggo Dome een groots eerbetoon aan The King Of Rock 'N Roll."

Dit jaar ook al

In april van dit jaar staat hij overigens ook al drie keer in de Amsterdamse concertzaal, maar speelt dan steeds 'slechts' een uurtje. Die concertreeks is onderdeel van de talentenjacht. De vier beste artiesten van het programma treden die avonden om de beurt op. Bouke krijgt dan een uur speeltijd.

Het podium van de Ziggo Dome hoeft hij volgend jaar niet te delen met andere artiesten. Dan is de hele avond voor de zanger uit Emmen.

Veel indruk

Bouke maakte veel indruk in The Tribute - Battle of the Bands. In de finale kreeg hij van de jury bestaande uit Cesar Zuiderwijk, Angela Groothuizen en Spike drie keer een 10. Het publiek gaf hem een 9,7 als eindcijfer.