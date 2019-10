Help de egel de winter door!

Moeilijke tijden voor de egel

Egelwerkgroep Nederland

Het gaat namelijk niet zo goed met dit diertje in Nederland. Verstening en omheining van tuinen vormen een bedreiging. Help daarom de egel de winter door!Het belangrijkste is om je tuin voor egels toegankelijk te maken. Egels kunnen nu veel tuinen niet in omdat schuttingen en hekken de tuin afsluiten. Een doorgang in je schutting van dertien bij dertien centimeter is groot genoeg. Overleg eens met je buren of zij wellicht ook een doorgang in hun omheining willen maken. Zo kan de egel meer kanten op.Nu de blaadjes van de bomen vallen, ruimen veel mensen deze bladeren in hun tuin op. Dat is zonde, want de egel is gek op beschutting van takjes, struikjes en bladeren. Je hoeft je tuin zeker niet helemaal te laten verwilderen, maar creëer bijvoorbeeld een hoekje waar je snoeimateriaal en bladeren op een hoop legt.De egel zal je dankbaar zijn. Niet alleen omdat hij een schuilplaats heeft, maar ook omdat insecten op deze verwilderde hoekjes afkomen. Laat de egel nou dol zijn op slakken, rupsen, wormen en kevers!Wil je het egels het hele jaar door naar de zin maken? Plaats dan een egelhuisje in je tuin. Een vrouwtje gebruikt het huisje in het voorjaar en de zomer om haar jongen op de wereld te zetten en om ze groot te brengen. In de herfst en de winter gebruiken egels de huisjes om te overwinteren.Een egelhuisje kan je klant en klaar kopen, laten maken of zelf maken. Als je een huisje zelf gaat maken, gebruik dan onbehandeld hout. Dan weet je zeker dat het huisje geen gifstoffen bevat. Het is belangrijk dat de ingang een tunneltje is. Dit zorgt ervoor dat huis- of roofdieren het huisje niet in kunnen.De kans dat het huisje bewoond wordt is het grootst als het op een rustige plek staat met de ingang naar de schutting, struik of heg. Wil je er echt een vijfsterrenhotel van maken? Verstop het huisje door het te bedekken met takken en bladeren, zet het op een kleine verhoging zodat er geen vocht in trekt en leg er droog nestmateriaal in, zoals krantensnippers en bladeren.Na de winterslaap (meestal rond maart/april) is een geschikt moment om het huisje schoon te maken. Maak het huisje in ieder geval niet schoon als het heel erg koud is buiten. Het beste moment is om het huisje ’s avonds schoon te maken, dan zijn egels namelijk op pad. Haal het vuil uit het huisje en vervang het oude nestmateriaal. Je kan het huisje ook schoonmaken met kokend water, maar gebruik geen schoonmaakmiddelen.Controleer voordat je gaat grasmaaien of er egels in de tuin lopen. Zet robotmaaiers in ieder geval nooit ’s avonds of ’s nachts aan, want dan zijn egels actief. Robotmaaiers rijden regelmatig over egels heen. Dit veroorzaakt ernstige verwondingen aan het diertje.Wees ook voorzichtig met het gebruik van gif. Het gebruik van slakkengif is bijvoorbeeld helemaal niet nodig. Egels zijn namelijk dol op slakken.Mocht je egels willen bijvoeren, dan kan je een beetje kattenvoer of een schaaltje water in de tuin zetten. Geef ze in ieder geval geen melk. Egels krijgen er darmproblemen en diarree van.