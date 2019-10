Wandeltocht 3FM Serious Request loopt door vijf Drentse plaatsen

hier

De wandelaars lopen in de week van 18 tot en met 24 december bijna 500 kilometer tussen Goes en Groningen en maken de hele dag live radio. Ze zamelen met het evenement geld in voor slachtoffers van mensenhandel.3FM Serious Request was van 2004 tot 2017 bekend van Het Glazen Huis. In een stadscentrum sloten dj’s zich dagenlang op en mochten ze geen vast voedsel eten. Ondertussen draaiden ze muziek die voorbijgangers konden aanvragen als tegenprestatie voor een geldbedrag, dat naar een goed doel ging. Het Glazen Huis stond overigens nooit in Drenthe.Vorig jaar was het de eerste keer dat de radiomakers het land wandelend doorkruisten. Het is nog steeds mogelijk om in ruil voor een geldbedrag een liedje aan te vragen.Drie dj-duo's van 3FM doen dit jaar mee met de trektocht. Bij 'chequepoints' zullen ze elkaar afwisselen en kunnen mensen geld doneren.Sander Hoogendoorn en Herman Hofman zullen van Zuidwolde naar Pesse en van Vries naar Groningen lopen. Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen lopen van Pesse naar Hooghalen. Het derde duo, Frank van der Lende en Eva Koreman, komt vanuit Ommen aan in Zuidwolde en loopt van Hooghalen naar Vries. Van der Lende en Koreman lopen op 24 december ook door de provinciehoofdstad.