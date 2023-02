'Het Noorden is geen overloop van drukke Randstad'

Als het aan acht natuur- en milieuorganisaties ligt, hameren bestuurders in het Noorden niet zo op de aanleg van de Lelylijn en de daaraan gekoppelde bouw van 220.000 woningen als oplossing voor Noord-Nederland. Het Noorden moet volgens de organisaties uitgaan van zijn eigen krachten, schrijven zij in het rapport De Kracht van het Noorden.

Maar wat betreft de noordelijke natuurorganisaties komen die woningen er niet. Volgens hen is het Noorden geen overloop van de Randstad. Zij zien in de natuur, landschap en ruimtelijke kwaliteit juist de kracht van de drie noordelijke provincies en willen deze graag versterken. Daarom moet er een waterhuishouding komen die klimaatbestendig is, de natuur moet verder worden versterkt en er moet worden gewerkt aan een netwerk van landschapselementen. Dit gaat volgens hen hand in hand met een toekomstperspectief voor natuurinclusieve landbouw.