Carnaval in Drenthe, waarom is dat eigenlijk vooral in de zuidoosthoek?

"Kijk maar naar mijn naam", zegt Hartmann. "Natuurlijk zijn wij wel katholiek en stam ik af van de Duitse veenarbeiders. Maar bij ons kwam de bakker ook gewoon in het bestuur van de vereniging en die was niet katholiek. Daarnaast vierden de gereformeerden bij ons ook gewoon carnaval mee. Wel moesten ze om 12.00 uur weg, omdat het dan zondag is. Maar vieren deden ze wel hoor."

De strijd die Fühler en Hartman voeren over de grootste, mooiste of eerste carnavalsvereniging is er volgens Sijtsma veel minder dan vroeger. "Alles is veel meer op elkaar afgestemd. Vroeger reden de karren van Barger-Compascuum niet in Barger-Oosterveld, en andersom. Tegenwoordig gaat dat beter. Er wordt zelfs onderling overlegd over de optocht. We trekken gemeenschappelijk op."

Meer vragen

Voor de provincie Drenthe zijn er meer Zoek Het Uit!-vragen in te dienen, maar daar geven we gewoon nu ook maar antwoord op. Want hoe heet Gasselte tijdens carnaval eigenlijk? Gasselte heet Meul'ndob. En hoe zit dat met Emmer-Compascuum? Emmer-Compascuum is het jongste carnavalsdorp. In 2014 is het opgericht en het dorp heet dan Kainbongel Stad.

Wat maakt het zo lastig te bepalen waar de eerste carnavalsoptocht was? In een eerdere Zoek Het Uit! kwam al naar voren dat de geschiedenis van Drenthe is opgeschreven vanuit een protestantse blik. Daar past carnaval niet in. Zo is er onderstaand filmpje van de intocht van Prins Carnaval in Assen (Pitlo in carnavalstijd) uit 1938. Althans, dat is de bijschrift van het filmpje.