Museum De Wemme gebruikt winter voor uitbouw

Museum De Wemme bezig met nieuw entreegebouw

Het museum aan de rand van Zuidwolde kondigde vorig jaar al aan dat het een nieuwe entree wil. De huidige entree heeft voor mensen met een rollator namelijk meer weg van een hindernis, dan een toegankelijke doorgang. Op het pleintje voor de ingang komt daarom een uitbreiding, die ook extra zaalruimte biedt.Arie-Leen van Schoonhoven hoopt op een zachte winter, zodat de verbouwing eind maart klaar is. "De ingang wordt naar voren verplaatst en komt midden op het plein. Er komen dus een aantal vierkante meters bij", legt hij uit.Voor de uitbouw kreeg De Wemme vorig jaar al een ton uit het potje Initiatiefrijk De Wolden. Uit eigen kas kwam daar 50.000 euro bij. En ten slotte kreeg De Wemme van verschillende fondsen nog eens 70.000 euro. "Het geld ligt nu te wachten en aannemers zijn bezig met de laatste berekeningen. We hoopten op 11 november te bouwen, maar dat wordt ietsje later."De uitbreiding wordt niet toegepast in een oude stijl. Juist dat zou niet passen, werd duidelijk na overleg met de gemeente. Van Schoonhoven: "De Wemme zit in een oude boerderij die na een brand in 2000 opnieuw is opgebouwd. Dat ziet er karakteristiek uit en dat moet beschermd worden", meent hij.Toch wordt het nieuwe gedeelte, vergeleken met de oude elementen van de huidige boerderij, verrassend nieuw. "Want in de uitbouw zit veel glas, staal en aluminium. Het is heel erg onderscheidend."Op het plein waar straks gebouwd zal worden, vindt komend weekend één van de laatste activiteiten van het jaar plaats: de slachtdag, met de ontleding van een varken op een ladder. Precies zoals dat vroeger gebruikelijk was. Daarna gaan, wat de medewerkers betreft, zo snel mogelijk de klinkers uit het plein om de nieuwbouw van De Wemme mogelijk te maken.