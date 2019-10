Boete voor Hoogevener die bedrijf door het slijk haalt

De rechter vindt bewezen dat de man de goede naam en eer van een bedrijf, gespecialiseerd in het opsporen van lekkages, heeft aangetast.De Hoogevener had het bedrijf vanwege een lekkage onder zijn vloer in de arm genomen. Het bedrijf deed onderzoek en oordeelde dat het water niet bij de man zelf, maar bij diens buurman onder de vloer vandaan kwam.Bij de buurman zou de specialist ook een kijkje nemen, maar dat is volgens de Hoogevener niet gebeurd. "Ben je dan een leugenaar, of wat?", brieste de man tijdens de zitting.Om zijn woede tegen het bedrijf kracht bij te zetten, hing de man tussen 25 en 28 mei van dit jaar een groot bord op aan zijn eigen gevel. Daarop stond een tekst waarmee de eigenaar van het bedrijf als 'leugenaar' werd bestempeld. Al gauw kwam dat de eigenaar van het bedrijf ter ore, waarna de bedrijfseigenaar aangifte van smaad deed.Aan een oplossing voor het lekkageprobleem wordt gewerkt, maar dat veranderde niets op zitting aan de boosheid van de Hoogevener. "Meneer, kunnen we dit soort dingen vaker verwachten?", vroeg de rechter aan de man. Die gaf met een vuist op tafel te kennen dat dat zeker het geval was. "Jawel!", riep hijHet bord aan de gevel van de Hoogevener verdween op miraculeuze wijze. "Is vast gestolen", zei de man tegen de rechter. De boete die de man kreeg opgelegd, blijft tijdens een proeftijd van twee jaar als waarschuwing voor de Hoogevener op de plank liggen.