Djammen: Country crooner Timo de Jong, nog altijd onderweg

Acht jaar is hij professioneel bezig met het maken van muziek en dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Rijk is hij er nog niet van geworden en de coronajaren gooiden ook roet in het eten, maar country crooner Timo de Jong uit Meppel weet wel zeker dat dit zijn roeping is en dat hij door gaat.

Vandaag verschijnt zijn nieuwe single, in aanloop naar het album dat later uitkomt. Heart at Rest gaat de plaat heten en het bevat een aantal nieuwe liedjes, maar ook een paar bandversies van eerdere nummers. Alles in zijn eigen stijl met diepe wortels in de country, folk en americana, overgoten met een flinke dosis 'crooning': de warme, rustige en zachte zangstijl die door de komst van de microfoon populair werd in de jaren dertig.

Grijze dozen

De single die vandaag uitkomt heet Big Grey Boxes. "Het gaat over de verdozing van Nederland", legt Timo uit. Bij de single hoort ook een clip die door een schare Timo de Jong-fans is opgenomen voor allerlei industriële gebouwen in de buurt. "Als je door het land rijdt zie je overal van die afschuwelijk lelijke, grijze industriegebouwen. Zonder ramen en zonder plezier, zonder levensvreugde eigenlijk."

Het lied ageert tegen die ontwikkeling. De zanger is opgegroeid in Meppel en daar ligt ergens, waar de stad overgaat in grasland, de oorsprong van dit nummer. "Vroeger had je aan de rand van een industrieterrein allemaal velden en daar kon je dan heerlijk de hond uitlaten. Dat was heel mooi. Nu is het helemaal volgebouwd met van die afschuwelijke lelijke grijze dozen." Tijden lang had de Meppeler, die in Leeuwarden woont, geen rijbewijs. Als hij vanuit Leeuwarden terugreed naar Meppel reed hij langs de grijze dozen, die staan op de eens groene velden. Groen wordt grijs. "Toen raakte ik geïnspireerd", vertelt de liedjesschrijver. "Het is een heel lief protestliedje."