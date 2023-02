Gemeente Emmen doneert ruim een ton aan slachtoffers aardbeving

De gemeente Emmen doneert één euro per inwoner aan Giro 555 om slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië te steunen. In totaal gaat het om een bedrag van 108.000 euro

"Er is sprake van een ongekende humanitaire ramp. De beelden die we zien zijn hartverscheurend", zegt burgemeester Eric van Oosterhout. Hij bracht vorige week een bezoek aan de Turkse moskee in Emmen, waar volop goederen werden ingezameld om de bevolking te helpen. "Ik vond het hartverwarmend om te zien hoe spontaan en snel de hulp op gang is gekomen. Als gemeente willen we niet achterblijven, vandaar onze donatie."

Solidair

Vaak is internationale noodhulp voorbehouden aan de landelijke overheid. "Maar als je kijkt naar het aantal doden en gewonden en de enorme verwoesting, dan moeten we allemaal te hulp schieten", vindt Van Oosterhout. "Nog afgezien van het persoonlijke leed zijn mensen alles kwijtgeraakt. Huizen liggen in puin, slachtoffers bivakkeren onder winterse omstandigheden in tenten op straat en dat gaat ons bevattingsvermogen te boven. Wij vinden het tegen deze achtergrond vanzelfsprekend dat we solidair met hen zijn."