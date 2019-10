Nieuw bij RTV Drenthe: De Keuken van Drenthe

De presentatie van het programma is in handen van Diana de Groot.In de eerste aflevering van De Keuken van Drenthe zet chef-kok Rens Damming van Hotel & Restaurant Wesseling uit Dwingeloo een culinair streekgerecht op tafel, met hulp van presentatrice Diana de Groot. Dat wordt gedaan in de prachtige natuur van het Dwingelderveld."Ik ga een rouleaux van gans met frambozendressing, gefrituurde wonton, rode uiencompote en een crunch van hazelnoot maken", verklapt Damming alvast. Toch zullen niet al deze ingrediënten iedereen bekend in de oren klinken. De chef-kok geeft daarom graag een toelichting."Wonton is een Aziatische deegsoort en wordt vaak in Aziatische hapjes toegepast. Het is best eenvoudig, want wonton is gemaakt van bloem, kokend water en maizena", legt hij uit. En hoewel het gerecht vrij exclusief klinkt, vindt Damming dat het de doorsnee kok het prima zelf op tafel kan zetten. "Als je de handelingen goed volgt, kan iedereen het maken. Echt een lekker recept voor tijdens Kerst, bijvoorbeeld."En ook mede omdat de gans veelvuldig voorkomt in Drenthe, noemt de chef-kok de maaltijd die hij serveert een echt streekgerecht. "Op de gans wordt ook heel veel geschoten, waarna ze regelmatig in verbrandingsovens verdwijnen. Zonde, want als kok is het mooi om met ganzenvlees te werken. Het is een mooi product met een mooie smaak."Het gerecht wordt in de eerste uitzending gemaakt voor Leo Wissink, de vrijwilliger van de week. Hij zet zich al jaren in voor stichting Samen op de Duofiets.De eerste uitzending is vandaag om 17.16 te zien op TV Drenthe en wordt vanavond meerdere keren herhaald. Na de uitzending kun je het recept terugvinden op www.rtvdrenthe.nl.