Nieuwe AH-supermarkt in Zuidlaren uit de grond gestampt: 'Beter laat dan nooit'

Jarenlang heeft de ondernemer ervoor moeten knokken. Want aan de drukke Stationsweg zit hij met zijn AH-vestiging al tijden in een veel te krap jasje. "Smalle gangpaden, geen ruimte voor zelfscankassa's en qua assortiment zijn we te beperkt", zegt hij. "En er is veel te weinig parkeerruimte."Daarom is het al jaren zijn uitdrukkelijke wens om te groeien en te vernieuwen. Daarvoor had de ondernemer het terrein van de Prins Bernhardhoeve al in het vizier, zelfs toen het beurscomplex er nog zat. Toen dat vertrok en het voorterrein leeg kwam, rook Hendrikse zijn kans. "Die locatie is een prima plek voor een grote supermarkt. Volop ruimte voor een moderne winkel en uitstekende parkeergelegenheid." Maar alles wat er op zijn pad kwam was een hindernis."Nee, toen ik hieraan begon had ik echt niet het idee dat het zo lang zou duren. Maar je ziet, de aanhouder wint", glimlacht Hendrikse. "Ik heb er altijd vertrouwen in gehouden." Er was zelfs een rechtszaak tegen de gemeente Tynaarlo voor nodig om zijn gelijk te krijgen. Want Hendrikse had al tijden een vergunning op zak voor de bouw van een tijdelijke supermarkt op die plek. Alleen de gemeente wilde het niet langer, ondanks eerdere toezeggingen.De rechtszaak won Hendrikse begin dit jaar glansrijk . Daarom verrijst er nu na jaren strijd een nieuwe Albert Heijn op het terrein van de Prins Bernhardhoeve, al is het gebouw in eerste instantie slechts voor vier jaar bedoeld. "Dat zijn we met de gemeente overeengekomen. Maar natuurlijk ga ik ervoor om hier definitief een nieuwe winkel neer te zetten."Bij de winkel aan de Stationsweg begrijpen sommige vrouwen, die druk in de weer zijn met hun boodschappen, er 'echt helemaal niets van' hoe het allemaal is gegaan. "Ik ben er blij mee, met die nieuwe winkel. Het werd ook echt tijd. Ik had net alweer een botsing hier in de winkel. Die is echt te klein. Ik snap niet waarom dit allemaal weer zo lang moest duren."Waarom het een noodwinkel moest worden en niet meteen 'een echte', daar is ook weinig begrip voor. "Het had gelijk goed gemoeten. Want als je dan toch bezig bent, bouw dan meteen een definitieve supermarkt. Maar in onze gemeente moet alles altijd ingewikkeld en vooral ook lang duren", zeggen ze.Hendrikse begrijpt de kritiek. "Ik wil op het PBH-terrein ook het liefst een permanente, nieuwe supermarkt. Maar insteek was altijd: eerst een grote tijdelijke winkel, in afwachting van wat de gemeente Tynaarlo besluit over het centrumplan. Hoe komt het centrum eruit te zien met het winkellint en wat komt er definitief op het terrein van de Prins Bernhardhoeve behalve woningbouw? Daar is de gemeente nu mee bezig en onderling zijn we ook in gesprek", aldus Hendrikse.Een probleem van het centrumplan Zuidlaren is dat er nu weer een nieuwe variant op tafel ligt. En daarin is plek voor één supermarkt op het vroegere beursterrein , niet voor drie supermarkten zoals een tijd geleden nog de bedoeling was. Of de Albert Heijn dat wordt, is nog niet gezegd. Want ook de Jumbo aan de Stationsweg zit krap en er is nog een grote discountsupermarkt die staat te springen om naar Zuidlaren te komen.Hendrikse laat het allemaal rustig over zich heen komen. "We gaan met zijn allen in gesprek. En we moeten zien wat politiek Tynaarlo de komende weken beslist over het centrumplan. Ondertussen bouwen wij hard door aan onze nieuwe tijdelijke supermarkt, zodat we op 28 november open kunnen."Volgens Hendrikse is de nieuwe tijdelijke locatie, ter vergelijking met de vestiging op de Stationsweg, al een hele sprong voorwaarts. "We gaan er in winkeloppervlak fors op vooruit. We zitten aan de Stationsweg op krap duizend vierkante meter met opslag, dat wordt straks 1800 vierkante meter. En in plaats van zeventien parkeerplaatsen op eigen terrein, zijn dat er straks 130", glundert hij.Meer dan anderhalf miljoen kost de bouw van de tijdelijke supermarkt. Maar dat heeft Hendrikse er graag voor over. "Ik zie hier goede toekomstmogelijkheden. Eerst voor vier jaar en wat mij betreft daarna met een definitieve winkel."Hoe lang dat gaat duren? Daarover durft Hendrikse geen voorspelling meer te doen. "Die les heb ik wel geleerd uit het verleden."