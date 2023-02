Eis: 4,5 jaar cel voor afranseling met hamer in flatwoning Assen

"Een explosie van geweld", zei de officier van justitie over de zware mishandeling met een hamer op 26 september in een flatwoning aan de Gouwe in Assen. De bewoner werd ernstig gewond overgebracht naar het UMCG.

Volgens de officier van justitie werd de man aangevallen door de 38-jarige verdachte uit Assen, die daar een slaapplek had. Voor poging tot doodslag eiste de aanklaagster een celstraf van 4,5 jaar tegen de dertiger. De man had net een celstraf uitgezeten voor een eerder geweldsdelict en was nog geen drie weken weer vrij. De aanleiding voor de geweldsexplosie bleef vandaag tijdens de zitting onduidelijk.

Plotselinge aanval

In de woning zouden drugs en alcohol zijn gebruikt. Volgens de gastheer kwam hij die middag van het toilet toen hij ineens met een hamer werd geslagen. De man wist niet goed wat er precies gebeurde, hij kon zich alleen herinneren dat hij bebloed bij de buren om hulp riep. Een agent in burger zag het gebeuren en sloeg alarm.

Diverse breuken

De verdachte vertelde op zijn beurt tegen de rechter dat juist hij plotsklaps met een hamer werd aangevallen. Hij verweerde zich met zijn blote handen. Dat verhaal klopte niet met het letsel bij het slachtoffer, zei de officier van justitie. Het slachtoffer had een schedelbreuk, een gebroken schouderblad, barstwonden en meerdere gebroken ribben. Hij had tientallen schaafplekken en een blauw oog door een breuk in zijn gezicht.

Persoonlijkheidsstoornis

De Assenaar heeft een fors strafblad en is eerder onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Volgens deskundigen heeft de man een traumatisch verleden en een persoonlijkheidsstoornis. De stoornis wordt versterkt door drugsgebruik. De kans op herhaling wordt hoog ingeschat. Een hulptraject zou volgens de officier van justitie broodnodig zijn, maar de man wijst dat steeds af.

Advocaat Agnes Veld vond niet dat er sprake kon zijn van poging tot doodslag. "Een arts schatte de kans op overlijden in op 3,8 procent", zei ze en vroeg op dit onderdeel vrijspraak. De Assenaar zat nog in een proeftijd van drie maanden, die hij volgens de aanklager ook zou moeten uitzitten.