Eelder 'Doedens-panden' eerder gesloopt na vernielingen en brandstichting

Nog één muurtje blaakte vanmiddag in het felle voorjaarslicht. Voor de rest is er bijna niets meer te zien van de 'locatie Doedens' in hartje Eelde. De panden die er staan maken plaats voor iets nieuws.

Wat dat precies is, is nog even de vraag. "Er kan bedrijvigheid komen, die bestemming zit namelijk nog op de locatie", vertelt eigenaar en VVD-raadslid Gezinus Pieters. "Maar er kunnen ook woningen komen."

Plannen daarvoor zijn al meermaals ingediend, beaamt wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo). "Maar we hebben gezegd dat planmakers even geduld moeten hebben, omdat we als gemeente eerst kijken wat we nu precies met het Eelder centrum willen. Daarbij willen we ook inwoners betrekken."

Vuurwerk

Eigenaar Pieters was liever later begonnen aan de sloop. "Maar er is veel gebeurd de laatste tijd met vandalisme en zo", zegt hij. "Er was zelfs een poging tot brandstichting. En binnen werd er met oud en nieuw meer vuurwerk afgestoken, dan in het hele centrum. We vonden daarom dat we de panden niet langer konden laten staan."

Het ene muurtje wat nog rest, wordt morgen gesaneerd. Er is namelijk asbest gevonden. Daarna is het wachten op goede plannen.

'Dikke bende'

Vellinga is in ieder geval blij dat de verouderde panden eindelijk tegen de vlakte zijn. "Dat is prachtig. Nu is het hoog tijd dat er nieuwe dingen gaan gebeuren." Volgens hem tonen Eeldenaren zich vooral enthousiast. "Het was natuurlijk ook een dikke bende."