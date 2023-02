22 mensen willen burgemeester van Midden-Drenthe worden

Midden-Drenthe is op zoek naar een nieuwe burgemeester nadat Mieke Damsma in november 2021 aftrad. Ze stopte onder meer vanwege haar moeizame relatie met de gemeenteraad. "Ik heb moeten constateren dat de raad andere verwachtingen van zijn burgemeester heeft dan de wijze waarop ik vind dat mijn rol moet worden ingevuld", zei Damsma daar destijds over.

Mensen die geïnteresseerd zijn in de burgemeesterspost konden tot afgelopen vrijdag solliciteren. Onder de sollicitanten zijn leden van de VVD (2), het CDA (6), ChristenUnie (1), D66 (1), GroenLinks (1) en de PvdA (2). Negen van de aspirant-burgemeesters zijn partijloos of hebben geen politieke partij genoemd.

Sinds het vertrek van Damsma is Cees Bijl waarnemend burgemeester van Midden-Drenthe. Bijl was daarvoor enige jaren gedeputeerde bij de provincie Drenthe. Eerder was hij jarenlang burgemeester in Meppel en Emmen.