Valentijnsdag betekent topdrukte in Eelde: 'We zijn hier nog steeds romantisch ingesteld'

Valentijnsdag is hét uitgelezen moment om je geliefde in de schijnwerpers te zetten en dus ook de dag waarop de veilingklok van Royal FloraHolland in Eelde overuren draait. Iemand met een bloemetje verrassen kan namelijk worden beschouwd als valentijnscadeau nummer één, maar daarvoor moeten die bloemen wel eerst worden aangeleverd bij bloemenstalletjes, -winkels en tuincentra. "Het zijn drukke dagen", zegt Thomas Bugel, locatiemanager van de bloemenveiling in Eelde.

Vooral op de dag voor Valentijnsdag, maar ook op de dag zelf zijn volgens hem absolute piekmomenten. "Als we alleen op Valentijnsdag zelf verkopen, zijn we eigenlijk al te laat, daarom concentreert deze drukte zich altijd op twee dagen. Ik denk dat we dan wel 40 tot 45 procent meer handel hebben dan normaal", schat hij in. Kortom, tropendagen. "En nu hadden we wat ziekte onder het personeel, maar iedereen steekt de handen enorm uit de mouwen om te helpen, ook kantoorpersoneel. Daardoor hadden we gisteren de situatie dat ook secretaresses en accountmanagers klanten hielpen. Mooi hè?"

Niemand wil achterin de rij

Iedere dag kopen zo'n drieduizend Nederlandse en internationale klanten in bij de bloemenveilingen van de FloraHolland-vestigingen, waaronder die in Eelde. Rondom Valentijnsdag wil geen inkoper achteraan in de rij sluiten, weet Bugel. "In aanloop naar deze week merk je al dat het drukker wordt. Het aantal kwekers dat uiteindelijk voor de veilingklok staat is heel groot", zegt hij. "We zetten zelf ook meer mensen in bij het logistieke proces, zodat alle bloemen sneller verhandeld en afgeleverd worden."