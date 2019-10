Kippenliefhebbers Tinus en Aafje houden eigen kippen in Emmer verzorgingshuis

In woonwijkcentrum Oostermarke is een ren gerealiseerd en in overleg met Tinus zijn daar vijf rode leghennen ingekomen. "Ik vind het heel mooi en leuk, ja. Dan heb ik wat om handen hè? En je hebt elke dag iets waar je naartoe moet", zegt Tinus Louissen (72) trots.Tinus en zijn vrouw Aafje (69) zijn gek op kleindieren. "We hadden ook altijd konijnen. En wat kippen. Daar gingen we ook mee naar de kleindierenshow toen-ie nog in Zuidlaren was", vertelt het echtpaar. "De kippen werden altijd gewassen en geföhnd. Dat was erg leuk."Maar naarmate de jaren vorderden, werd de ruimte rondom hun woning te groot. Bovendien werd Aafje ziek, waardoor ze noodgedwongen moesten verhuizen. Inmiddels zitten ze na een jaar op hun plek in Oostermarke. "Het was heel erg wennen. Maar nu hebben we de kippen en de andere bewoners vinden ze ook heel erg leuk", zegt Aafje lachend.Tinus kan de dieren zelfs zien vanaf het balkon. "Als ik ze roep, komen ze gelijk. Het is net een stelletje oude wijven."Christa Zwiers is activiteitenbegeleider en ook zij geniet van de aanwezigheid van de kippen. "Ontzettend mooi om te zien. We hebben hier ook wel huisdieren, zoals katten. Een andere vrouw heeft een hondje. Maar kippen zijn best uniek. Ook niet iedereen weet hoe je daarmee moet omgaan. Maar Tinus heeft er zo'n passie voor. Het is zo leuk dat hij zijn hobby kan doorzetten op deze manier."