Dick Lukkien ziet te veel arbitrale fouten en pleit voor challenges

De VAR is in Nederland een veelbesproken onderwerp. Het lijkt erop dat er sinds de invoering van de Video Assistant Referee in de eredivisie alleen maar meer onduidelijkheid is gekomen op de Nederlandse velden. FC Emmen-trainer Dick Lukkien heeft wel een oplossing of in ieder geval een verbetering. "Ik ben wel gecharmeerd van de challenge bij hockey."

"Elk weekend kan je wel 15 tot 20 momenten benoemen. Ook bij ons vrijdag wordt een overtreding op Luciano Slagveer, vlak voor de 2-0 niet bestraft. Je kunt er niet omheen dat dat een overtreding is. Dat de scheidsrechter het niet ziet, wil je liever niet.. maar er zit ook nog een VAR die het moment in de herhaling kan zien. En dan zullen er vast mensen zijn die zeggen dat ik dit als excuus gebruik voor de nederlaag of de goal. Maar dat is niet zo. Ik ben heel kritisch op mezelf en op mijn spelers. Maar dat mag ik ook zijn op de scheidsrechters en de VAR en dát mag ik, denk ik, ook best benoemen", aldus de oefenmeester van FC Emmen.Lukkien heeft ook een oplossing voor alle problematiek. "Ik kijk met genoegen naar het hockeyen, waar elk team challenges heeft. Dat kan ook in het voetbal. Geef elk team per helft één of twee challenges. Heb je gelijk, dan hou je hem. Heb je dat niet, dan ben je een challenge kwijt."