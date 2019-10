Dna-test moet familieband gezin Ruinerwold uitwijzen: 'Willen onomstotelijk bewijs'

Het Openbaar Ministerie (OM) wil met een dna-onderzoek vaststellen of de 67-jarige Gerrit Jan van D. en de zes jongvolwassenen met wie hij een teruggetrokken leven leidde in een boerderij in Ruinerwold, familie van elkaar zijn.

Dossier Gezin Ruinerwold

De politie kondigde anderhalf week geleden al aan dat dit dna-verwantschapsonderzoek zou gaan plaatsvinden. Zowel Van D. als de zes kinderen beweren allemaal familie van elkaar te zijn, maar het OM wil daar 'onomstotelijk bewijs van hebben', laat een woordvoerder weten. Daar moet het dna-onderzoek voor zorgen.Van D. zit vast op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van anderen (mishandeling) en witwassen. Ook de 58-jarige huurder van de boerderij, Josef B., zit vast vanwege dezelfde redenen. De twee worden woensdag voorgeleid voor de raadkamer van de rechtbank in Assen en het OM wil dat de twee langer in voorarrest blijven.Het gezin woonde al jaren in afzondering. Twee weken geleden kwam de zaak aan het rollen nadat de 25-jarige zoon enkele keren was opgedoken in een kroeg in Ruinerwold. Toen hij zijn verhaal deed aan de kastelein van de dorpskroeg, schakelde die de politie in.Volgens de woordvoerder van het OM is het dna-verwantschapsonderzoek één van de dingen die nader onderzocht moet worden. De woordvoerder kon niet zeggen of de drie oudere kinderen, die gezin al eerder ontvlucht waren, ook in dat onderzoek worden meegenomen.