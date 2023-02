Assenaar bestraft voor seksueel uitbuiten jongere vrouw

Voor het seksueel uitbuiten van een dertig jaar jongere vrouw is een 53-jarige man uit Assen veroordeeld tot 450 dagen cel, waarvan 134 dagen voorwaardelijk. De man heeft 316 dagen in voorarrest gezeten en hoeft dus niet terug naar de gevangenis.

De straf is lager dan de geëiste 3,5 jaar cel. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste die straf voor het seksueel uitbuiten van drie vrouwen. De rechter vindt dat twee vrouwen destijds hun eigen keuze hebben kunnen maken. Mogelijk hebben ze achteraf spijt van wat er is gebeurd, maar ze zijn daartoe niet gedwongen. De man is vrijgesproken van het seksueel uitbuiten van die twee vrouwen.

Naar zijn zin maken

Dat ligt anders met de vrouw waarvoor de man wel is veroordeeld. Hij ontmoette de toen 19-jarige vrouw in 2016. De twee kregen al snel een liefdesrelatie die uitmondde in een afhankelijkheidsrelatie. Volgens de rechter maakte de man misbruik van zijn macht die hij had over de veel jongere en verliefde vrouw. Na een jaar haalde hij haar over om drugs te gebruiken en werd ze voor geld aangeboden aan andere mannen.

Belast verleden

Volgens de rechter wist de Assenaar dat de vrouw een moeilijke jeugd had en dat hij te maken had met een kwetsbare vrouw, zonder een sociaal netwerk. De Assenaar hechtte alleen maar belang aan zijn eigen gerief en dat hij wat aan haar kon verdienen. In 2019 kwam een einde aan die relatie. In augustus 2021 werd de Assenaar aangehouden. In zijn woning vonden de agenten een flinke voorraad harddrugs. De Assenaar heeft inmiddels werk en lijkt zijn leven op orde te hebben.