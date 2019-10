Michael de Leeuw: We zijn het aan onze stand verplicht te winnen van NAC

Michael de Leeuw won in 2015 met FC Groningen de KNVB-beker in een seizoen waarin alles meezat: de loting (met twee amateurclubs), mazzel in de kwartfinale tegen Vitesse, een thuiswedstrijd in de halve finale tegen Excelsior én in de finale PEC Zwolle als tegenstander en niet bijvoorbeeld Ajax, PSV of Feyenoord.

"In het bekertoernooi heb je dat gewoon nodig. Een mooie loting met het liefst een aantal amateurclubs, een beetje geluk in de lastige wedstrijden en geloof in eigen kunnen", laat De Leeuw weten.Volgens de aanvaller van FC Emmen is de Drentse club aan haar stand verplicht om te winnen van NAC. "Omdat wij in de eredivisie spelen is dat zo, al is het verschil tussen de top van de Keuken Kampioen Divisie en de onderkant van de eredivisie niet zo groot. Het zal, in een bomvol stadion in Breda, een lastige avond worden.""Ondanks dat in Emmen in principe alles om de competitie draait, nemen we het bekertoernooi zeer serieus", gaat hij verder. "We willen gewoon in de koker zitten voor de volgende ronde. Bovendien willen we ons revancheren voor de nederlaag van afgelopen vrijdag tegen FC Twente."NAC staat op dit moment vierde in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Breda won onlangs de eerste periodetitel, maar kwam de laatste drie duels niet tot een overwinning (twee nederlagen en één keer gelijk)