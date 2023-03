Bewoners en ondernemers willen cameratoezicht terug in de Rolderstraat in Assen

Een andere bewoonster ervaart vooral geluidsoverlast in de nachtelijk uren. "Ik slaap tegenwoordig standaard met oordoppen in. En ik bel elk weekend de politie, maar die doen volgens mij niets meer. Want elk weekend is het weer raak." Ook van haar mogen de camera's weer terug.

Volgens haar is de situatie door de jaren heen veranderd. "Het is niet per se minder geworden, maar het soort overlast is anders. Tegenwoordig is er veel harde muziek, vroeger was dat anders. De hangjeugd, die is er altijd geweest."

'Overlast valt wel mee'

Er zijn ook ondernemers die vinden dat de overlast meevalt of de laatste tijd is verminderd. Daarbij is er meer handhaving te zien in de straat, zeggen meerdere ondernemers. "Ik zie bijvoorbeeld dat er minder bezorgauto's foutgeparkeerd staan en ze meer op de afgesproken plek parkeren", zegt een van de ondernemers. Een andere winkelier sluit zich daarbij aan: "Laden en lossen kan bijna niet meer, want je krijgt gelijk een boete."

Ook andere soorten problemen zijn volgens sommigen verminderd. "Ik vind dat de overlast de laatste tijd wel minder is geworden. Vooral hangjeugd zie ik nauwelijks meer."

Bewoners en ondernemers zijn niet eenduidig over de huidige situatie in de straat. Maar over één ding zijn ze het wel eens: de camera's moeten terug. "Ondanks dat ik niet zoveel overlast ervaar, vind ik het goed als er weer camera's hangen. Dat is toch veiliger voor de buurt. Ze geven een veiliger gevoel", zegt iemand.

'Onrust bij buurtbewoners'

Een van de ondernemers die de camera's graag terugziet, is Ramona. Ze zit ruim acht jaar met haar kapsalon in de straat. "Overdag gebeurt er niet heel veel. Er is wel veel drukte qua auto's en bestelbusjes. Maar er is wel veel onrust in de avond als wij er niet zijn", zegt ze. "Dat merk ik bij buurtbewoners en andere ondernemers. Zij voelen zich niet veilig."

Volgens haar geven camera's een veilig gevoel. "Als er iets gebeurt, dan kun je dat terugzien op de beelden." De kapster vindt het dan ook bijzonder dat de maatregel anderhalf jaar geleden weer is teruggedraaid. "Daarna merkten we weer dat het minder veilig was. Ook was er meer onrust."