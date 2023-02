Het geheim van een 60-jarig huwelijk? 'Gewoon doen'

Tek Houkes was een van de drie zangers van het Noorder Bar Trio en bracht zelf ook muziek uit, maar uitgroeien tot een landelijke bekendheid bleef uit: "Ik heb me nooit een artiest gevoeld. Ik hield me altijd wat op de achtergrond. Achteraf was dat misschien zonde", zegt hij. "Dan had ik misschien meer bereikt."

Bonnie St. Claire kwam er niet tussen

Het was niet zo dat hij als muzikant de vrouwen van zich af moest slaan: "Maar er was wel een grappig moment met Bonnie St. Claire. Achter het toneel in Assen stond een bank en zij kwam naast me zitten, na een optreden. Zij was destijds behoorlijk bekend en een fotograaf van de krant maakte een foto van ons. Toen mijn moeder de krant de volgende dag opende, zei ze: 'Kijk, en zo begint het'", grijnst Tek. "Maar ik ben altijd bij Gerda gebleven."

Verschil met vroeger

Op de vraag of de twee nog tips voor een lang en gelukkig huwelijk hebben, lacht Tek: "Dat lukt ze tegenwoordig niet meer. Tenminste, niet veel."